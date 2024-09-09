Brent Petrol Fiyatı 71,59 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 71,59 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,59 dolardan işlem görüyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri ve Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını etkiliyor.

09.09.2024 10:16
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,59 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,36 dolara kadar yükselen ve günü 71,37 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 71,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 67,86 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, cuma günü yaptığı açıklamada faiz oranını düşürmenin zamanının geldiğini ve daha büyük faiz indirimlerine açık olduğunu söyledi.

Faiz indirimlerinin hızının ve politika faizindeki toplam düşüşü belirlemenin gelecekte verilecek kararlar olduğuna işaret eden Waller, faiz indirimi sürecini bir sonraki toplantıda başlatmanın önemli olduğunu ifade etti. Waller ayrıca verilerin daha büyük faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu göstermesi durumunda, bunu destekleyeceğini kaydetti.

Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine ilişkin tahminler güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilerin dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde resesyon endişelerini artırması, piyasa oyuncularının talep iştahını azaltarak petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Analistler, geçen ay işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatarak, bu ay beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ABD ekonomisinde durgunluk endişesini beslediğini ifade etti.

Bu hafta enflasyon verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin 17-18 Eylül'de toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki beklenilen faiz indiriminin boyutuna yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 71,79 ile 71,90 dolar aralığının direnç, 70,50 ile 70,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 71,59 Dolar - Son Dakika

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