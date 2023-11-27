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Petrol fiyatları dip yaptı, akaryakıta indirim bekleniyor - Son Dakika

Petrol fiyatları dip yaptı, akaryakıta indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta 77 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol bu hafta da 80 doların altında seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim bekleniyor.

27.11.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:10
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Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından hem benzin 35 lirayı, motorin ise 38 lirayı aştı. Ancak geçtiğimiz günlerde 77 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, hala 80 doların altında seyrediyor. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI YÖN ARAYIŞINDA

Cuma günü 82,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün de 79 dolar seviyesinde seyrediyor. Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle son 4 ayın en düşük seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Petrol fiyatları son 4 ayın dip seviyelerinde! Akaryakıta indirim göründü

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, grubun üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Uzmanlar, grubun anlaşmazlığa düştüğünü, özellikle Afrikalı üretici ülkelerin arz miktarına ilişkin fikir ayrılıklarının oluştuğunu ifade ediyor.

Öte yandan, dünya genelinde bu hafta açıklanacak bir dizi makroekonomik veri öncesi, piyasalardaki talep belirsizlikleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.Brent petrolde teknik olarak 80 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları son 4 ayın dip seviyelerinde! Akaryakıta indirim göründü

AKARYAKITA İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Dolar kuru 29 lirayı zorlarken, brent petrol fiyatları ise dip yapmış durumda. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmezse akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Teksas, Opec, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları dip yaptı, akaryakıta indirim bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petrol fiyatları dip yaptı, akaryakıta indirim bekleniyor - Son Dakika
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