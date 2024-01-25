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Brent Petrolü 80,38 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Brent Petrolü 80,38 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,38 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD'de artan petrol talebi ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyalleriyle yükselişe geçti. ABD'deki ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin yüksek olduğunu göstererek petrol fiyatlarını destekledi. Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi de risk iştahını artırabilir. Orta Doğu'daki gerginlik ise küresel petrol arzını tehdit etmeye devam ediyor.

Brent Petrolü 80,38 Dolardan İşlem Görüyor
25.01.2024 - 09:37,  Güncelleme: 09:38
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???80,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 80,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı. Beklenti stokların 3 milyon varil azalması yönündeydi. Stoklarda beklentinin üzerinde gerçekleşen düşüş dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin yüksek olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Dün, Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü. Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranının 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan azaltılacağını belirterek, piyasaya yeterli nakit sağlanmasının amaçlandığı kararın, 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu adımın ülkedeki deflasyonist baskıyı azaltarak risk iştahını besleyebileceğini tahmin ediyor.

Petrol zengini Orta Doğu'da süren gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişelerini artırmaya devam ediyor. Dün, Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını bildirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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