 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Brent Petrolü 80 Doların Üzerinde İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Brent Petrolü 80 Doların Üzerinde İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,21 dolardan işlem görüyor. Soğuk hava dalgası nedeniyle ABD'de petrol üretim tesislerinde meydana gelen kesintiler ve Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi fiyatların yükselmesine destek oldu. Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ise petrole talebin azalmasına neden oluyor.

Brent Petrolü 80 Doların Üzerinde İşlem Görüyor
23.01.2024 - 09:55,
Abone Ol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???80,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 80,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, geçen hafta etkili olan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle ABD'de bazı petrol üretim tesislerinde meydana gelen kesintiler etkili oldu.

Toplam 92 kişinin yaşamını yitirmesine de neden olan olumsuz hava şartları, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 20 düşmesine sebep oldu.

Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava harekatı kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurmalarının ardından Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi de arz yönlü endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerine destek oldu.

Husilere bağlı Yemen hükümeti Savunma Bakanlığı Manevi İrşad Dairesi Başkan Yardımcısı Abdullah Bin Amir de X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sana'ya düzenlenen saldırılar, Yemen'e yönelik saldırıların başlangıcından bu yana en şiddetli saldırılar olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankasının gösterge faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ise dünyanın en büyük ikinci büyük petrol tüketicisi ülkede petrole talebin de olumsuz seyredeceği endişelerini artırarak fiyatları olumsuz etkiliyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için alması beklenen kararlar piyasalarda yakından takip ediliyor.

Yatırımcıların odağında ayrıca bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor. Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,38 ile 80,45 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Yemen, Çin, Hava Durumu, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 80 Doların Üzerinde İşlem Görüyor - Son Dakika


21:48
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: Brent Petrolü 80 Doların Üzerinde İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement