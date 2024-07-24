Brent Petrolü 81,32 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 81,32 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,32 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD'de artan talep ve Kanada'daki orman yangınlarının etkisiyle yükseliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ABD'de petrol stokları beklentinin üzerinde düşüş gösterdi. Kanada'daki orman yangınları ise petrol üretimini riske atarak fiyatları yukarı çekiyor. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Kızıl Deniz'deki gerilimler de küresel arz endişelerini artırıyor.

24.07.2024 09:19
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 81,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,17 dolardan alıcı buldu

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin arttığına işaret eden veriler ve Kanada'da devam eden orman yangınlarının etkisiyle yükseliyor.

Dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ABD'de petrol stoklarına yönelik tahminini açıkladı. API verisine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 900 bin varil düşüşle beklentiyi aştı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 470 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu azalma, ülkede talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatları etkiliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi gün içinde resmi verileri açıklayacak.

Öte yandan, Kanada'nın büyük petrol yataklarının bulunduğu bölgelerdeki orman yangınları sürüyor. Yangınların ABD'ye doğru da sıçrayabileceği endişesi artarken, piyasa oyuncuları tekrar alevlenen orman yangınlarının petrol üretimine etkisini yakından takip ediyor. Yangınların, dünyanın dördüncü büyük petrol üreticisi konumundaki ülkede petrol üretimini riske atacağı ve küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da devam eden çatışmalar küresel arz endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'de çatışmalar petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği endişelerini artırıyor. İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında süren karşılıklı çatışma da bölgede gerilimi artıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,37 ile 84,65 dolar aralığının direnç, 79,16 ile 77,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Kanada, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 81,32 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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