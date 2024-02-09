Brent Petrolü 81,53 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???81,53 dolardan işlem görüyor.
Dün 81,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 81,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,21 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin yavaşladığına dair verilerin etkisiyle düştü.
Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler ülkede talebin düştüğüne işaret ederek, fiyatları aşağı yönlü baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artış kaydettiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ekonomik büyümenin beklenenin altında ilerlemesi de fiyatların düşüşünü destekliyor.
Öte yandan, petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da ve Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği endişesi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.
Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,67 ile 85,54 dolar aralığının direnç, 79,80 ile 76,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü 81,53 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?