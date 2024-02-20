Brent Petrolü 83,47 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???83,47 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 83,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 83,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,37 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve Çin'in petrol talebini artıracak ekonomik adımlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık seyir izliyor.
Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldıklarını açıklamasıyla dünkü seansı son üç haftanın en yüksek seviyesinde kapatan Brent petrol, yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle güne düşüşle başladı.
Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), gayrimenkul sektörünü canlandırmak ve kronikleşen deflasyon eğilimini aşmak amacıyla attığı son adımların dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede petrol talebini artıracağı beklentileri de fiyatların yükselişini destekliyor.
Gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma, son 2 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerinde başında yer alıyor.
Fed'in politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağı ve bunun petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.
Yatırımcılar, yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklara odaklandı. Analistler, söz konusu tutanakların bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları vereceğini, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtiyor.
Brent petrolde gün içinde teknik olarak 83,51 ile 83,53 dolar aralığının direnç, 83,41 ile 83,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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