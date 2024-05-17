Brent Petrolü 83,81 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü 83,81 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrolü 83,81 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,81 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin'de talebin artacağı beklentisi petrol fiyatlarını yükseltirken, ABD'de stokların beklentilerin üzerinde düşmesi fiyatları destekliyor. Çin ise ekonomik büyümeyi desteklemek için teşvikli tahvil ihracına başlayacağını açıkladı. Kanada'daki orman yangınları ve Orta Doğu ile Rusya'daki gerginlikler de fiyatları etkiliyor.

17.05.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 83,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin artacağı beklentisi etkili olmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı resmi veriye göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta yaklaşık 200 bin varil, ticari ham petrol stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, ham petrol stoklarının yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde stokların beklentilerin üzerinde düşmesi ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD'de dün açıklanan ekonomik veriler ülkede enflasyon endişelerinin hafifletmesinde etkili oldu. Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının ülkede enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin ise bu hafta 1 trilyon yuan tutarında teşvikli tahvil ihracına başlamayı planladığını açıkladı. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvillerin yavaşlayan ekonomik büyümeyi desteklemek için kullanılacağı ifade edildi.

Hafta sonu başlayan ve Kanada'nın büyük petrol yataklarının bulunduğu bölgelerdeki orman yangınları sürüyor. Kanada dünyanın dördüncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunuyor. Yangınların, ülkedeki petrol üretimini riske atacağı ve küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yükseltiyor.

Orta Doğu ve Rusya'da devam eden gerginliğin petrol üretimini aksatabileceği ihtimali de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,03 ile 84,64 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 81,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Kanada, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 83,81 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:23:40. #1.13#
SON DAKİKA: Brent Petrolü 83,81 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement