Brent Petrolü 83,81 Dolardan İşlem Görüyor

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 83,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin artacağı beklentisi etkili olmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı resmi veriye göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta yaklaşık 200 bin varil, ticari ham petrol stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, ham petrol stoklarının yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde stokların beklentilerin üzerinde düşmesi ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD'de dün açıklanan ekonomik veriler ülkede enflasyon endişelerinin hafifletmesinde etkili oldu. Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının ülkede enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin ise bu hafta 1 trilyon yuan tutarında teşvikli tahvil ihracına başlamayı planladığını açıkladı. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvillerin yavaşlayan ekonomik büyümeyi desteklemek için kullanılacağı ifade edildi.

Hafta sonu başlayan ve Kanada'nın büyük petrol yataklarının bulunduğu bölgelerdeki orman yangınları sürüyor. Kanada dünyanın dördüncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunuyor. Yangınların, ülkedeki petrol üretimini riske atacağı ve küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yükseltiyor.

Orta Doğu ve Rusya'da devam eden gerginliğin petrol üretimini aksatabileceği ihtimali de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,03 ile 84,64 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 81,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.