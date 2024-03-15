Brent Petrolü 85,27 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???85,27 dolardan işlem görüyor.
Dün 85,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 85,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,12 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalmasının ardından dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin güçlü seyrettiğine ilişkin verilerin etkisiyle son dört ayın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin aksine yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.
Benzin stokları ise aynı dönemde yaklaşık 5 milyon 700 bin varil düşüş kaydetti.
Ayrıca, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri de fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.
Hafta içinde ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından ülkede Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) de öngörüleri aştı.
ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak tahminleri geride bıraktı.
Analistlere göre, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimaller zayıflıyor.
Jeopolitik gerilimler fiyat yükselişlerini tetikliyor
Öte yandan, Ukrayna'nın Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisine yönelik saldırısının Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine yakıt tedarikini potansiyel olarak kesintiye uğratabileceği endişeleri ise fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtlıyor.
Rusya, söz konusu saldırı neticesinde yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisinde üretimin durdurulduğunu bildirmişti.
İsrail- Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.
Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail ile irtibatlı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçişini engelleyeceklerini söyledi.
Söz konusu açıklamanın ardından Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 6 hava saldırısı daha düzenlediğini duyurdu.
Brent petrolde teknik olarak 85,31 ile 85,39 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 85,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü 85,27 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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