Brent Petrolü Yükselişe Geçti

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,3 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,04 artarak 77,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,89 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün görülen düşüşlerin ardından petrol fiyatları toparlanma eğilimine girdi.

Fiyatlardaki yükselişte, piyasalarda yeniden zemin kazanan arz endişeleri etkili oldu.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükseldi. Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehditi gelmişti.

Ayrıca, Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki Al Asad askeri hava üssüne füze saldırısı yapıldı. Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimin durduğuna ilişkin haber akışı da piyasalardaki arz endişelerini artırdı. Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyordu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta politika faizini sabit bırakırken eylül için faiz indirimi sinyali verdi. Buna karşın ülkede açıklanan verilerin yol açtığı resesyon korkusu petrol piyasalarında talep endişelerini beslemeye devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de temmuz ayında sektörde genişlemeye işaret ederek bir miktar rahatlama sağladı.

Brent petrolde teknik olarak 78,1 ile 80,46 dolar aralığının direnç, 75,74 ile 73,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.