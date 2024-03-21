Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 86,46 Dolara Ulaştı

Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???86,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 86,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü talep görünümü etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentileri aşarak yaklaşık 2 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Benzin stokları da aynı dönemde yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın muhtemel faiz indirimine ilişkin açıklamaları da fiyatlardaki yükselişe destek oluyor.

Banka, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde yıl içinde faiz indirimine başlamanın uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Kararın ardından ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ise yatırımcıların petrol talebi iştahını artırıyor.

Petrol fiyatları, son 4 ayın en yüksek seviyelerinde seyrederken, piyasa katılımcıları, İsrail- Filistin çatışması ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu arz yönlü belirsizliklere karşı temkinli kalmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,56 ile 86,91 dolar aralığının direnç, 86,21 ile 85,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.