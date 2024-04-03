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Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 89,12 Dolara Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 89,12 Dolara Çıktı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,12 dolardan işlem görüyor. ABD'de güçlü talep öngörüsü ve küresel petrol arzına ilişkin endişeler fiyatlardaki yükselişi etkiledi. ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden daha fazla düşüş olması, talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını destekledi. Jeopolitik gerilimler ve Orta Doğu'da yaşanan arz kesintisi endişeleri de fiyatları etkiliyor. OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikasına ilişkin toplantısında herhangi bir tavsiye beklenmiyor.

03.04.2024 10:33
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 89,12 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,25 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de güçlü talep öngörüsü ve küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 286 bin varil düşüşle beklentiyi bir miktar aştığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi bekleniyor.

Jeopolitik gerilim ve arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları, piyasalarda Rusya'nın petrol ihracatının daha fazla düşebileceği ihtimalinin güçlenmesiyle destek bulmaya devam ediyor.

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, piyasa koşullarını ve taraf ülkelerin mevcut üretim politikasına uyumunu değerlendirmek üzere bugün gerçekleştireceği toplantıda, gelecek dönem üretim politikasına ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunması beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,21 ile 89,49 dolar aralığının direnç, 88,93 ile 88,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Enerji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 89,12 Dolara Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 89,12 Dolara Çıktı - Son Dakika
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