Brent petrolün varil fiyatı 110,12 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 110,12 dolar

11.03.2022 09:37
Brent petrolün varil fiyatı 110,12 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 110,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 110,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 118,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 110,12 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,89 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İngiltere'nin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklama kararının yol açtığı arz endişeleri, büyük oranda Rus enerjisine bağımlı olan Avrupa Birliği ülkelerinin bu ambargoya katılmayacağının netleşmesi ile İran, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmesi beklenen ek petrol arzı beklentileri petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.

Petrol fiyatları, çarşamba günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi bazı ülkelerin üretimlerini artırma niyetine ilişkin haberlerin ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle yüzde 10'un üzerinde düşmüştü.

Uzmanlar, piyasalarda diğer büyük üreticiler aracılığıyla petrol arzını artırma çabalarına rağmen Rus petrolüne daha fazla yaptırım uygulanmasına ilişkin endişeler nedeniyle oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğine dikkati çeken uzmanlar, arz endişelerinin piyasalarda ana risk unsuru olarak fiyatlandığını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 110,35 ile 112,94 dolar aralığının direnç, 107,76 ile 105,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar Brent petrolün varil fiyatı 131,12 dolar

Petrol, dolar, Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 110,12 dolar - Son Dakika


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