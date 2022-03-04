Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolar

04.03.2022 09:57
Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 111,39 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 111,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 119,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,46 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 111,39 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,05 dolardan alıcı buldu.

Dün yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna-Rusya heyetlerinin 2'nci tur müzakerelerde sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşması ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran nükleer müzakerelerinde sona yaklaşıldığı haberleri üzerine geriledi.

Petrol fiyatlarının bugünkü yükselişinde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelerin arz endişelerine yansıması etkili oldu.

Dün gece, Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin açıklamasında, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama meydana gelmesi halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.

Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Acil durum rezervlerinden petrol satışı

Uluslararası Enerji Ajansına üye 31 ülke salı günü, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolü kullanıma açma konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu kapsamda ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını duyurmuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi de bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin acil durum rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, bu oranın IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci sırada geldiğini bildirdi.

Uzmanlar, bu adımın fiyat artışlarını sınırladığını ancak küresel arz cephesinde yaşanan bu rahatlamanın geçici olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 112,14 ile 114,28 dolar aralığının direnç, 110 ile 107,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Ukrayna, Petrol, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolar - Son Dakika


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