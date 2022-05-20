Brent petrolün varil fiyatı 111,43 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 111,43 dolar

20.05.2022 09:39
Brent petrolün varil fiyatı 111,43 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,43 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 112,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 111,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentisi fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Çin'de kredi faiz oranlarında yapılan rekor indirim piyasalardaki ekonomik kaygıları bir ölçüde azalttı. Salgınla mücadele eden Şangay'da ise karantina bölgeleri dışında vaka tespitleri, önlemlere yönelik endişeleri yeniden hakim kılsa da kademeli hafifletme kararı fiyatların düşüşünü engelliyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,34 ile 112,48 dolar aralığının direnç, 109,10 ile 108,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar Brent petrolün varil fiyatı 112,06 dolar Brent petrolün varil fiyatı 112,06 dolar
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 111,43 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 111,43 dolar - Son Dakika
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