Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar

31.05.2022 09:35
Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 117,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 120,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlaması etkili oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrol konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini ifade etti. ABD ve AB'de seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde alınan kararın, piyasada arz daralmasına yol açacağı beklentileri fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun süredir uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı beklentileri de fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da yaklaşık 2 aydır süren kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedeflendiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, perşembe günü bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 120,17 ile 120,48 dolar aralığının direnç, 119,54 ile 119,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Petrol, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar - Son Dakika
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