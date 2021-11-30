Brent petrolün varil fiyatı 70,77 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalışla 70,77 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve ocak ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere 2 Aralık'ta bir araya geleceği toplantıya odaklandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak dün başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle petrol piyasalarında acil önlem alınmasını gerektiren bir durum görmediklerini söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da Arab News'e yaptığı açıklamada, Omicron varyantının petrol talebi üzerindeki etkisinin henüz net olmadığını belirtti.

OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretim kesintilerini kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletmişti.

Brent petrolde teknik olarak 73,43 ile 76,13 dolar aralığının direnç, 70,73 ile 68,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.