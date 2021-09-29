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Brent petrolün varil fiyatı 77,06 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 77,06 dolar

29.09.2021 09:43
Brent petrolün varil fiyatı 77,06 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,06 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 78,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,65 düşüşle 77,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 127 bin varille beklentinin aksine artacağını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 333 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilirse, bu son 8 haftadan beri ABD stoklarında görülen ilk artış olacak.

Söz konusu sürpriz öngörü, küresel piyasalardaki arz-talep açığına yönelik endişelerle desteklenen fiyatların yükselişini durdurdu ancak uzmanlar, son haftaları sürekli yükselişle geçiren fiyatlardaki artış eğiliminin devam edeceğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD'de borç tavanının artırılmasına ilişkin devam eden kriz de piyasaları tedirgin ediyor. Dün Senato'da yaptıkları açıklamalarda hem ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hem de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç tavanının yükseltilmemesinin felaket olacağını dile getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,23 ile 77,61 dolar aralığının direnç, 76,85 ile 76,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 77,06 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 77,06 dolar - Son Dakika
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