Brent petrolün varil fiyatı 78,35 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,35 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 79,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 78,35 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Libya'nın petrol arzındaki daralma ile yarın gerçekleşecek Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının yarattığı pozitif hava etkili oluyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan cumartesi günü yapılan açıklamada, Samah ve Dahra sahaları arasındaki bir petrol hattında pazar günü itibarıyla başlayacak bakım çalışması nedeniyle petrol üretiminde bir hafta boyunca günlük 200 bin varillik kesinti yaşanacağı açıklanmıştı.

Piyasalar, OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yarın yapacağı toplantıya odaklandı. Toplantıda, grubun şubatta günlük 400 bin varillik planlı üretim artışına devam edip etmeyeceği kararlaştırılacak.

Uzmanlar, geçen yıl yaşanan küresel ekonomik toparlanmanın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının, hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle bu yıl daha düşük seyredeceğini öngörüyor.

Öte yandan, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının bu hafta sabit kalmasına rağmen kasım ve aralık boyunca art arda yükseliş göstermesi, ülkede üretim artışının sürdüğüne işaret ediyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre değişiklik göstermedi ve 480'de kaldı ancak ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda toplam 213 adet arttı.

Brent petrolde teknik olarak 78,50 ile 78,59 dolar aralığının direnç, 78,30 ile 78,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.