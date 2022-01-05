Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 79,94 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 79,94 dolar

05.01.2022 09:28
Brent petrolün varil fiyatı 79,94 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,94 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 79,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirilen 24. Bakanlar Toplantısı'nda günlük petrol üretiminin kademeli artırılmaya devam edileceğinin duyurulması fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Grup, şubat ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışını sürdürecek. OPEC+ grubu, bir sonraki toplantısını 2 Şubat'ta yapacak.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş tahmini, ülkede talebin Kovid-19 salgınına rağmen toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 432 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 80,04 ile 80,18 dolar aralığının direnç, 79,80 ile 79,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500

Hamster Coin, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 79,94 dolar - Son Dakika Ekonomi


Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz         
09:29
Komşuların çamaşır asma kavgasında kan aktı! Komşuların çamaşır asma kavgasında kan aktı!         
09:16
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi         
08:41
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
2 kez intihar etmeye çalışan adam, son girişiminde kurtarılamadı 2 kez intihar etmeye çalışan adam, son girişiminde kurtarılamadı         
13:00
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:28 Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz
09:23 Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı
09:13 Selahattin Demirtaş'tan, "MHP, AK Parti'yi bitiriyor" iddiası!
09:06 Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler
09:06 Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı
09:03 Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et
09:03 MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Çeyrek finale kim kaldı?
08:58 Hayatını kurtlara adadı! Yetiştirdiği kurtlar tarihi dizilerde de rol alıyor
08:45 Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında!
08:41 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 5 Ocak döviz kuru
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 09:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 79,94 dolar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement