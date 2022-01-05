Brent petrolün varil fiyatı 79,94 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 79,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirilen 24. Bakanlar Toplantısı'nda günlük petrol üretiminin kademeli artırılmaya devam edileceğinin duyurulması fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Grup, şubat ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışını sürdürecek. OPEC+ grubu, bir sonraki toplantısını 2 Şubat'ta yapacak.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş tahmini, ülkede talebin Kovid-19 salgınına rağmen toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 432 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 80,04 ile 80,18 dolar aralığının direnç, 79,80 ile 79,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.