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Brent petrolün varil fiyatı 82,68 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 82,68 dolar

07.01.2022 09:44
Brent petrolün varil fiyatı 82,68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 82,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Kazakistan'da doğal gaz zammı nedeniyle 2 Ocak'tan bu yana süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ülkenin petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

Günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik petrol üretimine sahip ülkenin en önemli petrol sahalarından Tengiz'de, protestolar nedeniyle perşembe günü üretimin azaltıldığı duyurulmuştu. Günlük yaklaşık 600 bin varil üretim kapasitesine sahip sahadaki lojistik sorunlar nedeniyle "üretimde geçici bir ayarlama" yapılması gerektiği bildirilmişti.

Ayrıca, Libya Ulusal Petrol Kurumunun Samah ve Dahra sahaları arasındaki bir petrol hattında pazar günü itibarıyla başlayacak bakım çalışması nedeniyle petrol üretiminde bir hafta boyunca günlük 200 bin varillik kesinti yaşanacağı açıklaması da arz daralması endişelerini artırıyor.

Geçen yıl günlük 1,3 milyon varillik üretim yapan ülkede, üretim kesintisi yaklaşık 800 bin varile ulaştı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen, varyantın diğerlerine kıyasla daha hafif atlatıldığına yönelik artan kanıtlar ve hükümetlerin varyanta karşı sıkı tedbirler almaması, talep toparlanmasının yavaşlayacağına yönelik endişeleri azaltarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarında Nisan 2020'den bu yana en büyük artışın gerçekleşmesi de fiyatlardaki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,79 ile 82,86 dolar aralığının direnç, 82,58 ile 82,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kazakistan, Teksas, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 82,68 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 82,68 dolar - Son Dakika
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