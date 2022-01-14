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Brent petrolün varil fiyatı 84,64 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 84,64 dolar

14.01.2022 09:53
Brent petrolün varil fiyatı 84,64 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,64 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 84,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,08 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin varil başına 80 doların üzerinde seyreden ham petrol fiyatlarını düşürmek için harekete geçebileceği beklentileri sonrası karışık seyir izliyor.

ABD Enerji Bakanlığının dün altı şirkete 18 milyon varillik stratejik ham petrol rezervi satışı gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından, bu gibi satışların takvimini sıkılaştırarak piyasaya daha fazla petrol arzı sağlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'in artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbirlerini sıkılaştırması da küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Ancak piyasalardaki Kovid-19'un Omicron varyantının küresel ekonomi ve petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım ile ABD'nin ham petrol stoklarının 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi petrol fiyatlarındaki kayıpları kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,74 ile 85,31 dolar aralığının direnç, 84,17 ile 83,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 84,64 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 84,64 dolar - Son Dakika
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