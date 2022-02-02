Brent petrolün varil fiyatı 89,31 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 89,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş tahmini etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 645 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 833 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve salgın sonrası talep toparlanması nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşeceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Piyasaların odağında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün mart ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği toplantısı yer alıyor.

Uzmanlar, hedeflenen üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ ülkelerinin mevcut üretim politikasına sadık kalacağını tahmin ediyor.

Grup, temmuz ayındaki toplantısında aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 89,64 ile 89,98 dolar aralığının direnç, 89,30 ile 88,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.