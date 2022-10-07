Brent petrolün varil fiyatı 94,14 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 94,14 dolar

07.10.2022 09:42
Brent petrolün varil fiyatı 94,14 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,14 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 94,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, doların değer kazanması ve devam eden resesyon endişeleri etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, bugün ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artışla güne düşüşle başladı.

Uzmanlar, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle piyasalarda dalgalanmaların sürdüğünü, bunun da fiyatları aşağı yönlü baskıladığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,74 ile 95,45 dolar aralığının direnç, 94,03 ile 93,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 94,14 dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 94,14 dolar - Son Dakika
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