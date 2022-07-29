Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar

29.07.2022 09:51
Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,29 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 104,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 102,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu.

Arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin görülmediği piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş ise dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için cazip hale getirirken, bu durum petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 3 Ağustos'ta toplanması bekleniyor.

Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 103,57 dolar aralığının direnç, 102,17 ile 101,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar - Son Dakika
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