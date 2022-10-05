Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar

05.10.2022 09:50
Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 91,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda güçlenen arz kesintisi endişeleri etkili oldu.

Yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.

Grubun toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, kesinti miktarının tahmin edilenlerden daha büyük olacağına ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, grup günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmeyi düşünüyor.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün ise piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki hareketlenmelerle fiyatlardaki mevcut dalgalanmaların süreceği tahmin ediliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 770 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 966 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 92,03 ile 92,39 dolar aralığının direnç, 91,67 ile 91,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Üretim 2,4 Milyar Tonu Geçti Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Üretim 2,4 Milyar Tonu Geçti LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak! LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak!
Kaynak: AA

Hamster Coin, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 15:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement