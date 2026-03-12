Brüksel'de Savunma Fuarı Başladı - Son Dakika
Brüksel'de Savunma Fuarı Başladı

12.03.2026 14:20
BEDEX, Avrupa'nın savunma sanayisini bir araya getiriyor. Uluslararası işbirliği fırsatları sunacak.

Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanındaki yeni uluslararası etkinliklerinden Brüksel Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı (Brussels European Defence Exhibition & Conference-BEDEX) Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Brussels Expo'da düzenlenen fuarın açılışında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Belçika Başbakanı Bart de Wever konuşma yaptı.

Fuarda olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getiren Rutte, "Her şeyden önce Belçika, Avrupa, Kuzey Amerika ve dünyanın geri kalanındaki savunma sanayisinin bir araya gelmesi, bağlar kurması ve tüm yenilikleri sergilemesi için harika bir fırsat." dedi.

Rutte, İttifak'ın "çok daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğunu" vurgulayarak, savunma sanayisinin Atlantik'in her iki yakasında da daha fazla üretim ve inovasyon yapması gerektiğinin altını çizdi.

"Bu gerçekten de transatlantik bir savunma sanayi üssü ve hepimizin üretimi hızlandırması gerekiyor." ifadesini kullanan Rutte, savunma sanayisi paydaşlarına hitap ederek, şunları söyledi:"

"Talep var ve şimdi arzın da olması gerekiyor. Bu, elbette büyük ölçüde sizin elinizde. Bu inanılmaz sergiye baktığımda, en iyi endüstrileri, en yenilikçi teknolojileri ve inanılmaz yaratıcı insanları görüyorum. NATO olarak, bir ittifak olarak endüstriyel gücümüz ve inovasyon gücümüz açısından eşsiziz ve birlikte başarılı olabileceğimizden ve olacağımızdan kesinlikle eminim. Açıkça söylemek gerekirse, bu işletmeleriniz için iyidir. Ekonomilerimiz için de iyidir çünkü genel ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır. Elbette, her şeyden önce, sadece şimdi değil, gelecekte de güvenliğimiz için iyidir."

"Güvenlik sürekli çaba gerektirir"

Belçika Başbakanı Bart de Wever de güvenlik mimarisinin radikal biçimde değiştiğine işaret ederek, "Güvenlik sürekli çaba gerektirir. Güvende olmak isteyenler en kötüye hazırlıklı olmalıdır. Avrupa'da uzun bir naiflik döneminden sonra bunun tamamen farkındayız." dedi.

De Wever, 1960'lar ve 1970'lerde ülkesinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya harcarken, 2000'lerde bu oranın yüzde 1'in altına düştüğünü, geçen yıl ise bu oranın tekrar yüzde 2,1'e çıkarılması için büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Belçika Başbakanı, "Bu konuda ilerleme kaydediyoruz, sorumluluğumuzu üstleniyoruz ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditler artıyor. Bazı tehditler çok görünür, kendi kıtamızda acımasız bir savaş sürüyor. Diğer tehditler daha az görünür ancak somut." ifadelerini kullandı.

Güvenliğin aynı zamanda yenilikler üretme, bunlara uyum sağlama ve teknoloji geliştirme kapasitesine de bağlı olduğunun altını çizen de Wever, "Toplumumuzun kendisi bu konuda daha dirençli hale gelmeli. BEDEX'in önemi tam olarak burada yatıyor. Şirketler, araştırmacılar, askeri personel ve müttefiklerimiz burada buluşabilir. Umarım somut iş birliğine dönüşebilecek temaslar kurulur." diye konuştu.

BEDEX Savunma fuarı

Savunma teknolojileri, güvenlik çözümleri ve askeri ekipmanların sergilendiği fuarda, çok sayıda uluslararası savunma şirketi ürün ve sistemlerini tanıtıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen konferans ve panellerde ise savunma sanayisindeki dönüşüm, yeni teknolojiler, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası işbirliği başlıkları ele alınıyor.

Fuara, Türkiye'den ASELSAN da katılıyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, fuar kapsamında düzenlenen "Küresel Savunma Sanayi Ortamının Dönüşümü" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Brüksel'de NATO ve Avrupa Birliği kurumlarına yakın konumda düzenlenen fuarın, Avrupa savunma sanayisi ile uluslararası şirketler arasında yeni işbirliği fırsatları oluşturması hedefleniyor.

Üç gün sürecek BEDEX'in savunma sektörü temsilcilerini, kamu yetkililerini ve uzmanları bir araya getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

