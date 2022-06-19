Havalimanının sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet sunacağına dikkati çekilen açıklamada, pazartesi iptal edilen uçuşlar nedeniyle salı günü de uzun bekleme süreleri beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Brüksel Havalimanı, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Brüksel Havalimanı'nda grev nedeniyle yarın uçuş yapılmayacak - Son Dakika

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