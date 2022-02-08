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BSH Ev Aletleri'ne bayilerinin çevrim içi satış yapmaması isteğine Rekabet Kurumundan ret - Son Dakika

BSH Ev Aletleri'ne bayilerinin çevrim içi satış yapmaması isteğine Rekabet Kurumundan ret

08.02.2022 13:26
BSH Ev Aletleri'ne bayilerinin çevrim içi satış yapmaması isteğine Rekabet Kurumundan ret

Rekabet Kurumu, Bosch, Siemens ve Profilo gibi markalarının üreticisi BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin marka imajına zarar verdiği ve bedavacılığa yol açtığı şeklinde gerekçelerle, bayilerine çevrim içi pazaryerlerinden satışı yasaklama talebini reddetti.

Rekabet Kurumu, Bosch, Siemens ve Profilo gibi markalarının üreticisi BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin marka imajına zarar verdiği ve bedavacılığa yol açtığı şeklinde gerekçelerle, bayilerine çevrim içi pazaryerlerinden satışı yasaklama talebini reddetti.

Bosch, Siemens ve Profilo gibi markaların üreticisi BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumuna, bayilerine çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların yasaklanmak istendiği belirtilerek, çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların marka imajına zarar verdiği, bedavacılığa yol açtığı, tüketici faydasını azaltıcı etkiler doğurduğu, tüketicilere ürünler hakkında yanlış yanıltıcı bilgiler sunulmasına yol açtığı iddiaları üzerine talepte bulundu.

Bu iddialar kapsamında incelemeler yapan Rekabet Kurulu, BSH'nin yetkili bayilerini, rakip teşebbüsleri ve onların bayilerini ve pazaryerlerini kapsayan araştırmalar ile tüketicilere ve bayilere yönelik anket çalışmaları yaptı. BSH'nin hem bayileri ile imzaladığı sözleşmeler incelendi. Bu kapsamda, BSH'nin bu kaygılarını yönetmek amacıyla çevrim içi pazaryerlerinden yapılacak satışları bütünüyle yasaklamasının elde etmek istediği amaç ile orantılı olmadığını değerlendirerek, rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle ilgili uygulama muafiyet değerlendirmesine tabi tuttu.

Rekabet Kurulu, söz konusu uygulamaya muafiyet tanınamayacağını tespit etti

Ardından Rekabet Kurulu, çevrim içi pazaryerlerindeki satışların bütünüyle yasaklanmasının rekabet hukuku mevzuatında aykırılığa yol açtığını, sağlayıcıların bayilerine fiziksel ve çevrim içi satış kanallarında yapacakları satışlara ilişkin eşdeğer koşullar getirmesi kuralının ihlal edilmesi sebebiyle söz konusu uygulamaya muafiyet tanınamayacağını tespit etti.

Rekabet Kurulu, BSH'nin halihazırda dağıtım modelini kurduğu bayilik sözleşmeleri ile bayilik sözleşmelerine ek olarak uyguladığı hükümlerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal eder nitelikte olduğuna ve Kanun'un 5. maddesi kapsamında düzenlenen muafiyetten faydalanamayacağına karar verdi. - ANKARA

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Ticaret, Profilo, Siemens, Bosch, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BSH Ev Aletleri'ne bayilerinin çevrim içi satış yapmaması isteğine Rekabet Kurumundan ret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BSH Ev Aletleri'ne bayilerinin çevrim içi satış yapmaması isteğine Rekabet Kurumundan ret - Son Dakika
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