BTK Demir Yolu Hattı Açılışı Gürcistan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTK Demir Yolu Hattı Açılışı Gürcistan'da

01.06.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun açılış törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis- Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması sebebiyle yarın Ahılkelek'de resmi sembolik açılış töreni düzenlenecek.

Törende Uraloğlu'nun yanı sıra, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev birer konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması nedeniyle sembolik bir açılış töreni gerçekleştirilecek.

Hattın tam kapasite operasyonlarını başlatacak "ortak butona basma seremonisi" sonrasında, tören resmi fotoğraf çekimi ve demir yolu altyapısının tanıtıldığı teknik turun ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Gürcistan, Ekonomi, Tiflis, Ulaşım, Dünya, Kars, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTK Demir Yolu Hattı Açılışı Gürcistan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:44
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: BTK Demir Yolu Hattı Açılışı Gürcistan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.