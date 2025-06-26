BTM'de 'Supernova' Temalı Sahne XL Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BTM'de 'Supernova' Temalı Sahne XL Etkinliği

BTM\'de \'Supernova\' Temalı Sahne XL Etkinliği
26.06.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTO'nun düzenlediği Sahne XL etkinliği, girişimcileri 'Supernova' temasıyla bir araya getirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği 'Supernova' temasıyla gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk etkinliği aynı zamanda 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğinin de ilk Sahne XL etkinliği oldu.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği 'Supernova' temasıyla gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk etkinliği aynı zamanda 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğinin de ilk Sahne XL etkinliği oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu yaptı. Develioğlu, etkinliğin temasına atıfta bulunarak gerçekleştirdiği konuşmasında, "Supernova, bir yıldızın en parlak anı demek. Bizim girişimcilerimizin her biri de bir süpernovadır. Onlar girişimleriyle sadece BTM'yi değil, ülkemizin girişimcilik ekosistemini aydınlatıyor" dedi.

"Ülkemizin geleceğini değiştirecek ve arzu ettiğimiz o büyük sıçramayı yapmasını sağlayacak olan girişimcilerimizin hepsi, ekonomimizde yıldızın parladığı anların kahramanları olmaya adaydır. Zihinlerinin en parlak anı'nın ürünleri olan fikirlerini, ülkemizin geleceğini aydınlatmak için ortaya koyuyorlar" diyen Develioğlu, "Sadece girişimcilerimiz değil, onları bir araya getiren ve bütünleştiren BTM de bir supernovadır; ülkemizde girişimcilik yıldızının parladığı yerdir" ifadelerini kullandı.

Startup World Cup, BTM'de yapılacak

BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul da yaptığı konuşmada, "Her fikir bir yıldız gibi doğar. Önce inançla, sonra emekle büyür. Zorluklar olur, karanlıklar olur. Ama vazgeçmeyen, yanmaya devam eden girişimciler, bir gün kendilerini, ekiplerini ve bazen dünyayı dönüştürecek o büyük çıkışı yakalarlar ve o büyük patlamayı yaşarlar. Sahne XL Supernova da tam olarak bunu anlatıyor: Supernova gibi patlayan fikirleri, potansiyelini gerçeğe dönüştüren girişimcileri ve etrafına ilham yayan bir ekosistemi" dedi.

Önümüzdeki günlerde önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacaklarının müjdesini veren Kul, "Dünyada önemli bir yere sahip olan Startup World Cup startup sunum yarışmasının Türkiye ayağı BTM'de yapılacak. Merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan küresel bir girişim sermayesi olan Pegasus Tech Ventures tarafından desteklenen Startup World Cup, her yıl 60'tan fazla ülkede 100'ün üzerinde bölgesel etkinlik düzenliyor. ve bu bölgesel etkinlikler, her bir bölgenin kazanan girişimcilerinin Startup World Cup Büyük Finalinde buluştuğu ve bir milyon dolarlık yatırım ödülü için yarıştığı büyük bir organizasyonla gerçekleştiriliyor. BTM olarak bu büyük etkinliğe paydaş olmaktan ve ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Detaylar için takipte kalın" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 13 girişim sahne aldı ve 21 girişim stant açtı. Gün boyu süren etkinlikte girişimci sunumlarının yanı sıra söyleşiler düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Türkiye, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTM'de 'Supernova' Temalı Sahne XL Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:21:44. #7.11#
SON DAKİKA: BTM'de 'Supernova' Temalı Sahne XL Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.