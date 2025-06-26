BTM\'de \'Supernova\' Temalı Sahne XL Etkinliği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği 'Supernova' temasıyla gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk etkinliği aynı zamanda 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğinin de ilk Sahne XL etkinliği oldu.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği 'Supernova' temasıyla gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk etkinliği aynı zamanda 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğinin de ilk Sahne XL etkinliği oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu yaptı. Develioğlu, etkinliğin temasına atıfta bulunarak gerçekleştirdiği konuşmasında, "Supernova, bir yıldızın en parlak anı demek. Bizim girişimcilerimizin her biri de bir süpernovadır. Onlar girişimleriyle sadece BTM'yi değil, ülkemizin girişimcilik ekosistemini aydınlatıyor" dedi.

"Ülkemizin geleceğini değiştirecek ve arzu ettiğimiz o büyük sıçramayı yapmasını sağlayacak olan girişimcilerimizin hepsi, ekonomimizde yıldızın parladığı anların kahramanları olmaya adaydır. Zihinlerinin en parlak anı'nın ürünleri olan fikirlerini, ülkemizin geleceğini aydınlatmak için ortaya koyuyorlar" diyen Develioğlu, "Sadece girişimcilerimiz değil, onları bir araya getiren ve bütünleştiren BTM de bir supernovadır; ülkemizde girişimcilik yıldızının parladığı yerdir" ifadelerini kullandı.

Startup World Cup, BTM'de yapılacak

BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul da yaptığı konuşmada, "Her fikir bir yıldız gibi doğar. Önce inançla, sonra emekle büyür. Zorluklar olur, karanlıklar olur. Ama vazgeçmeyen, yanmaya devam eden girişimciler, bir gün kendilerini, ekiplerini ve bazen dünyayı dönüştürecek o büyük çıkışı yakalarlar ve o büyük patlamayı yaşarlar. Sahne XL Supernova da tam olarak bunu anlatıyor: Supernova gibi patlayan fikirleri, potansiyelini gerçeğe dönüştüren girişimcileri ve etrafına ilham yayan bir ekosistemi" dedi.

Önümüzdeki günlerde önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacaklarının müjdesini veren Kul, "Dünyada önemli bir yere sahip olan Startup World Cup startup sunum yarışmasının Türkiye ayağı BTM'de yapılacak. Merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan küresel bir girişim sermayesi olan Pegasus Tech Ventures tarafından desteklenen Startup World Cup, her yıl 60'tan fazla ülkede 100'ün üzerinde bölgesel etkinlik düzenliyor. ve bu bölgesel etkinlikler, her bir bölgenin kazanan girişimcilerinin Startup World Cup Büyük Finalinde buluştuğu ve bir milyon dolarlık yatırım ödülü için yarıştığı büyük bir organizasyonla gerçekleştiriliyor. BTM olarak bu büyük etkinliğe paydaş olmaktan ve ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Detaylar için takipte kalın" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 13 girişim sahne aldı ve 21 girişim stant açtı. Gün boyu süren etkinlikte girişimci sunumlarının yanı sıra söyleşiler düzenlendi. - İSTANBUL