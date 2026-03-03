BTSO Başkanı: Geleceğin Şirketlerine Ortak Olmalıyız - Son Dakika
BTSO Başkanı: Geleceğin Şirketlerine Ortak Olmalıyız

BTSO Başkanı: Geleceğin Şirketlerine Ortak Olmalıyız
03.03.2026 18:37
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, küresel dönüşüme uygun adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Mesele sadece üretmek değil, geleceğin şirketlerine ortak olmak, teknolojinin içinde yer almak ve sermayeyi doğru alanlara yönlendirmektir. Bu yüzden birlikte hareket etmeli, ölçek oluşturmalı ve cesur adımlar atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Burkay, Bursa Business School'da oda ve borsa başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Ortak Akıl Toplantısı"nda, küresel ölçekte yaşanan savaşlara, jeopolitik sarsıntılara ve ekonomik değişimlere değindi.

Savunma sanayiinden teknoloji üretme kapasitesine kadar her alanın yeniden test edildiğini aktaran Burkay, "İstemediğimiz gelişmeler, maalesef hemen yanı başımızda yaşanıyor. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki sürecin tam ortasındayken yaşananları doğru okumak, her zaman kolay değildir. Bizim en büyük temennimiz, vatanımızın birlik ve bütünlüğünü muhafaza ederek bu tarihi kırılmayı, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha güçlü atlatabilmektir. Bir ülkenin gerçek bağımsızlığı, teknoloji üretme kapasitesi ve güçlü üretim ekosistemiyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabetin ölçeğinin ülkelerden şehirlere kaydığına dikkati çeken Burkay, önümüzdeki dönemin kazananlarını dijital altyapı ve nitelikli insan kaynağının belirleyeceğini vurguladı.

Burkay, klasik sanayi devlerinin yerini yeni nesil teknoloji şirketlerinin aldığını belirterek, "Eğer yapay zeka ve dijitalleşmeyi üretim merkezimize koyabilirsek küresel rekabette güçlü bir konum elde edebiliriz. Aksi halde sadece maliyetleri konuşan, ancak değer üretmeyen bir yapı içinde sıkışıp kalırız. Tercih bizim; ya dönüşümü yöneten olacağız ya da değişimi uzaktan izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

BTSO öncülüğünde Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçirilen Lojistik Teknopark projesinin yeni ekonomik düzenin en somut örneklerinden biri olduğunu anlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Bugün lojistik, sadece mal depolamak değildir. Artık veri depolanıyor, bilgi yönetiliyor, hız ve entegrasyon değer üretiyor. Fiziki depolamanın metrekaresi ile veri depolamanın metrekaresi aynı değil. Katma değerli lojistik hizmet sunduğunuzda metrekare başına oluşan ekonomik değer katlanıyor. Biz, Bursa'da tam olarak bu yeni iş modelini kurguluyoruz. Lojistik Teknopark, gümrüksüz sahaları, entegre antrepo sistemi, girişte gümrükleme imkanı, ileri teknoloji ve otomasyon altyapısıyla veri yönetimi ve dijital takip sistemlerini bir arada barındıran bütüncül bir merkez olarak planlandı. Proje, üretim ile küresel pazarlar arasındaki süreyi ve maliyeti azaltan stratejik bir yapı sunuyor. Bu proje, sürdürülebilir gelir üreten, ölçekli, veriye dayalı ve yüksek katma değerli bir iş modelidir. Bursa'nın üretim gücünü küresel ağlara entegre eden bir merkez inşa ediyoruz."

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burkay, "Dünya ekonomi tarihinde ilk kez G7 ölçeğinde konuşulan büyüklüklerin içinde artık şirketler var. Mesele sadece üretmek değil, geleceğin şirketlerine ortak olmak, teknolojinin içinde yer almak ve sermayeyi doğru alanlara yönlendirmektir. Bu yüzden birlikte hareket etmeli, ölçek oluşturmalı ve cesur adımlar atmalıyız. Bursa, üretim gücü, ticaret kültürü ve insan kaynağıyla bu dönüşümün en önemli merkezlerinden biri olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, Bursa Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun da katıldı.

Kaynak: AA

