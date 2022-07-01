BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor - Son Dakika
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BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor

01.07.2022 12:07
BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da yarın özel sektör yatırımları toplu açılışı ve BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da yarın özel sektör yatırımları toplu açılışı ve BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü Bursa programı dolayısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) konuğu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektör yatırımlarının toplu açılışına ve 48. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Bursa ekonomisinin kahramanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde ödüllendirecek. 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü bir dizi programa katılmak üzere Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun misafiri olacak.

Yeni fabrika yatırımlarının açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO'nun vizyonuyla hayata geçirilen, Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi olan GUHEM'de gerçekleştirilecek Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine ve Bursa'daki özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenine katılacak. Bu yıl 48.'si düzenlenecek Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde 'İhracat', 'Sektör Liderleri', 'Gelir' ve 'Kurumlar Vergisi' kategorilerinde Bursa ve ülke ekonomisine değer katan firmalar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor - Son Dakika

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