BTSO'dan Özbekistan'a ihracat çıkarması - Son Dakika
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BTSO'dan Özbekistan'a ihracat çıkarması

27.06.2022 11:07
BTSO'dan Özbekistan'a ihracat çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı destekleriyle bebe ve çocuk, inşaat, kimya ve asansör sektörlerine yönelik UR-GE projeleri çerçevesinde Özbekistan'da ikili iş görüşmesi organizasyonu düzenleyecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı destekleriyle bebe ve çocuk, inşaat, kimya ve asansör sektörlerine yönelik UR-GE projeleri çerçevesinde Özbekistan'da ikili iş görüşmesi organizasyonu düzenleyecek. Program ile UR-GE üyesi 76 firmadan 135 iş insanı Orta Asya pazarındaki ihracat potansiyelini güçlü tutmayı hedefliyor.

BTSO, Bursa iş dünyasının dış ticaret hacmini artırmak için ihracat seferlerine devam ediyor. 2022 yılında ABD'den Fransa'ya Almanya'dan İtalya'ya birçok yurt dışı iş gezisi ve uluslararası fuar organizasyonuna imza atan BTSO, ihracat rotasını Özbekistan'a çevirdi. Türkiye'nin ihracat üssü Bursa, köklü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu dost ve kardeş ülke Özbekistan'da şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en kalabalık organizasyonlardan birisini yapmaya hazırlanıyor.

Orta Asya'nın çekim merkezine ihracat seferi

29 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Taşkent'te düzenlenecek etkinliğe, Bebe ve Çocuk, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Asansör ve Kimya UR-GE proje üyesi firmalar katılacak. BTSO liderliğinde düzenlenen organizasyonla kentin 3 farklı lokasyonunda UR-GE üyesi 76 firmadan 135 iş insanı Özbekistan ve yakın coğrafyadan gelecek alıcılarla işbirliği masasında buluşacak. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek B2B organizasyonu çerçevesinde ayrıca Ekonomik İş Forumu da gerçekleştirilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Oda olarak üyelerin dış ticaret hacmini güçlü tutmak ve yeni iş bağlantıları kurmalarının önünü açmayı hedeflediklerini söyledi. Uluslararası fuar organizasyonları ve Küresel Fuar Acentesi Projesi'nin yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen UR-GE projelerinin firmalara vizyon kazandırdığını dile getiren İsmail Kuş, 4 bin kilometre mesafedeki Özbekistan ile Bursa arasındaki ticaret köprüsünü güçlü tutmak için önemli bir programa imza atacaklarını söyledi. Özbekistan'ın Bursalı firmalar için büyük bir fırsat taşıdığını kaydeden İsmail Kuş, "Özbekistan, Bursa iş dünyası için özel bir yere sahip. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu kardeş ülke Özbekistan ile ticaret ve yatırım imkanlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Özbekistan'a ihracat gerçekleştiren firma sayımız 200'ün üzerinde. Hedefimiz sadece Özbekistan değil, Orta Asya pazarına ihracat kapısını açacak yeni işbirliklerine imza atmak." dedi. - BURSA

YORUMLAR
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Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu Balkan Şampiyonu Sıla Ata, Türkiye ikincisi oldu Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Özbekistan, İhracat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTSO'dan Özbekistan'a ihracat çıkarması - Son Dakika

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