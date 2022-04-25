BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği - Son Dakika
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BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği

25.04.2022 14:10
BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Enerji Verimliliği Merkezinden (EVM) hizmet alan KOBİ'lere destek sağlayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Enerji Verimliliği Merkezinden (EVM) hizmet alan KOBİ'lere destek sağlayacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB'in "Yeşil Dönüşüm Destek Programı" kapsamında işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin önemli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak. KOBİ'ler "Enerji Motorları Desteği" kapsamında 100 bin lira, "Verimlilik Artırıcı Destek" için de 400 bin liraya kadar katkı alabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, EVM'nin enerji ve kaynak verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Merkezin kurulduğu günden bu yana onlarca işletmede verimlilik etütleri yaparak milyonlarca lira değerindeki enerji israfının önüne geçilmesini sağladığını belirten Burkay, EVM'nin geçen yıl ise parasal karşılığı 8,5 milyon lirayı aşan tasarruf projesi ürettiğini bildirdi.

EVM'nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketi statüsüne sahip olduğunu aktaran Burkay, merkez bünyesinde ayrıca enerji verimliliği etütleri, enerji verimliliği ölçümleri, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti, enerji verimliliği eğitimleri, proses iyileştirme ve yalın çalışmaları ve Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hazırlama hizmetlerinin verildiğini kaydetti.

"BTSO EVM, firmalara enerji verimliliği konusunda rehberlik ediyor"

Burkay, KOSGEB tarafından KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve gereksinimlerinin belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın enerji verimliliği çalışmalarına güç katacağına dikkati çekti.

Bu desteğin sanayici açısından son derece olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji, mevcut durumda sanayimizin en önemli ve yüksek maliyetli girdisini oluşturuyor. Ekonomik büyüme ve talep artışına bağlı olarak sanayide enerji talebi de hızla artıyor. Kıt kaynaklara sahip olan bir ülke olarak enerjimizi her alanda etkin ve verimli kullanmak zorundayız. Sanayicilerimiz de daha az enerji tüketerek daha fazla ekonomik getiri sağlayacak modeller geliştirmek durumunda. Bu vizyonla 2016 yılında hayata geçirdiğimiz BTSO EVM, firmalara enerji verimliliği konusunda rehberlik ediyor. Türkiye'deki ilk ve tek akredite Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarına sahip olan BTSO EVM, ayrıca sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketi statüsüne sahip. Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında enerji verimliliğine yatırım yapmak isteyen tüm firmalarımız BTSO EVM'nin imkanlarından faydalanabilirler."

BTSO tarafından hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'dan eğitim alacak işletmelere KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 70 bin liraya kadar destek verildiğini belirten Burkay, "Odamız, işletmelere tek çatı altında hem Yeşil Dönüşüm Destek Programı hem de İşletme Geliştirme Destek Programı'ndan faydalanabilecekleri güçlü bir altyapı sunmaktadır. BTSO, bu hizmeti sağlayabilen Türkiye'deki tek kurum konumunda. Tüm işletmelerimizin destek programlarından faydalanmalarını bekliyor, bu önemli destekler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a iş dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği
BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği
BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği
BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTSO Enerji Verimliliği Merkezinden hizmet alan KOBİ'lere KOSGEB desteği - Son Dakika


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