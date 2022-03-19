BTSO Başkanı Burkay KOBİ tanımındaki düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BTSO Başkanı Burkay KOBİ tanımındaki düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması

19.03.2022 13:30
BTSO Başkanı Burkay KOBİ tanımındaki düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) tanımında yapılan değişiklikle devlet desteklerinden daha fazla firmanın faydalanmasının yolunun açıldığını ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) tanımında yapılan değişiklikle devlet desteklerinden daha fazla firmanın faydalanmasının yolunun açıldığını ifade etti.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ölçekte yaşanan olağanüstü gelişmelerin üretim ve ticaret yaşamının her safhasına sirayet ettiğini belirtti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla artan maliyetler ve yüksek enflasyonla başa çıkmaya çalışan firmaların bu süreçte devlet destekleriyle ayakta kalabildiğine işaret eden Burkay, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmelerimizin artan ciroları ve bilançoları doğrultusunda KOBİ tanımının daha kapsamlı hale gelmesi için yaptığımız girişimlerin sonuç vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Odamızın çalışmalarına yön veren meclis, komite ve konseylerimizin talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle artık daha fazla firma, başta KOSGEB olmak üzere devlet desteklerinden faydalanma imkanına kavuşmuş oldu. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a, çalışmalarımıza öncülük eden çatı kuruluşumuz TOBB'a ve ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyor, düzenlemenin işletmelerimizin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ niteliğindeki firmalarımız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

YORUMLAR
500
KIRIKKALE - 'Hezarfen Orta Anadolu Projesi' ile KOBİ'lere danışmanlık hizmeti verilecek KIRIKKALE - 'Hezarfen Orta Anadolu Projesi' ile KOBİ'lere danışmanlık hizmeti verilecek Ünlü isimlerin ayakkabı tasarımcısı Kobi Levi'den Türk tasarımcılara övgü Ünlü isimlerin ayakkabı tasarımcısı Kobi Levi'den Türk tasarımcılara övgü

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı Burkay KOBİ tanımındaki düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti | İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:34:07. #1.11#
SON DAKİKA: BTSO Başkanı Burkay KOBİ tanımındaki düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement