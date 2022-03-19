BTSO Başkanı Burkay KOBİ tanımındaki düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) tanımında yapılan değişiklikle devlet desteklerinden daha fazla firmanın faydalanmasının yolunun açıldığını ifade etti.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ölçekte yaşanan olağanüstü gelişmelerin üretim ve ticaret yaşamının her safhasına sirayet ettiğini belirtti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla artan maliyetler ve yüksek enflasyonla başa çıkmaya çalışan firmaların bu süreçte devlet destekleriyle ayakta kalabildiğine işaret eden Burkay, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmelerimizin artan ciroları ve bilançoları doğrultusunda KOBİ tanımının daha kapsamlı hale gelmesi için yaptığımız girişimlerin sonuç vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Odamızın çalışmalarına yön veren meclis, komite ve konseylerimizin talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle artık daha fazla firma, başta KOSGEB olmak üzere devlet desteklerinden faydalanma imkanına kavuşmuş oldu. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a, çalışmalarımıza öncülük eden çatı kuruluşumuz TOBB'a ve ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyor, düzenlemenin işletmelerimizin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ niteliğindeki firmalarımız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum."