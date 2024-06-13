BTSO, Sektörlere Stratejik Arama Çalıştaylarıyla Rekabet Gücü Kazandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO, Sektörlere Stratejik Arama Çalıştaylarıyla Rekabet Gücü Kazandırıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Business School'un ev sahipliği yaptığı 'Stratejik Arama Çalıştayları' ile sektörlere ortak akılla rekabet gücü kazandırmayı hedefliyor. BTSO bünyesinde faaliyet gösteren 22 sektör konseyi, yerel yöneticiler, akademik oda, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meclis ve komite üyelerinin katılımıyla 'Sürdürülebilirlik', 'Markalaşma', 'Dijitalleşme' ve 'Yönetişim' ana gündemleriyle sektörlerin yol haritalarını belirledi. Çalıştayların sonuçları, ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere rapor haline getirildi.

13.06.2024 13:30
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla hayata geçirilen iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School, sektörlere ortak akılla rekabet gücü kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Stratejik Arama Çalıştayları'na ev sahipliği yaptı. BTSO bünyesinde faaliyet gösteren 22 sektör konseyi, yerel yöneticiler, akademik oda, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meclis ve komite üyelerinin katılımıyla 'Sürdürülebilirlik', 'Markalaşma', 'Dijitalleşme' ve 'Yönetişim' ana gündemleriyle sektörlerin yol haritalarını oluşturdu.

BTSO'nun Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Sektörel Konseyler, yeni dönem yol haritalarını belirlemek üzere "Strateji Arama Çalıştayları'nı tamamladı. Uludağ Kirazlıyayla'da Bursa Business School ev sahipliğinde her sektör konseyi için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen 2 günlük çalıştaylarda, konseylerin yol haritalarının oluşturulması ve iş dünyasının kamu- üniversite yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni stratejiler belirlendi. Bursa iş dünyasının yeni ekonomiye uyum yeteneklerini geliştirmek amacıyla 'Sürdürülebilirlik', 'Markalaşma', 'Dijitalleşme' ve 'Yönetişim' ana başlıklarıyla kurgulanan oturumlarda, sektörün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Ortak akıl misyonuyla hareket edilen çalıştayların sonuçları da ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere rapor haline getirildi.

"Günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir yapı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılında Türkiye'deki oda ve borsalar arasında ilk kez sektörel konsey yapılanmasını oluşturduklarını vurguladı. Oda çatısı altında faaliyet gösteren sektörel konseylerin 'günü kurtaran değil geleceği inşa eden' bir anlayışla çalıştığını ifade eden İbrahim Burkay, konseylerin her bir sektör için stratejik yol haritası oluşturduğunun altını çizdi. Başkan Burkay, konseylerin ortak akıl misyonuyla hazırladıkları stratejik raporların BTSO'nun makro projelerinin çıkış noktası olduğunu belirtti.

Yeni stratejiler yeni hedefler

Ekonomideki değişimleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdüren konseylerin statik değil, dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, "Sektörlerimizin beklentilerini iyi tespit etmemiz gerekiyor. Üyelerimiz güçlendiğinde hem şehrimiz hem ülkemiz güçlenecek. Sektörün tüm paydaşlarının gönüllük esasıyla buluşturan konseyler, firmalarımızın gelişimi ve kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin de güçlenmesi açısından önemli bir platform niteliği üstleniyor. BTSO olarak ortak aklı harekete geçirdiğimiz sektörel konseylerimiz ve 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancımızla kentimizi çok daha rekabetçi ve güçlü bir geleceğe taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

"BBS oluşturduğu bilgi ağıyla dönüşüme güç katacak"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette yaşanan zorluklarla birlikte önemli bir dönüşümün de gerçekleştiğinin altını çizdi. İş dünyası olarak mevcut şartlarla mücadelenin sürdüğü bir dönemde firmaların yeni ekonomiye uyum yeteneklerini de geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen İbrahim Burkay, şunları kaydetti: "İşletmelerimizin rekabet avantajı elde etmeleri ve bunu sürdürülebilir kılmaları, kendilerini yenilemeleri, inovasyona ve değişime odaklanmalarıyla mümkündür. Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu gibi eşsiz bir yapıyı da bu öngörüyle iş dünyamızın hizmetine sunduk. BBS markasıyla Uludağ'ımıza ve ülkemize kazandırdığımız bu tarihi yapıda düzenlenen sektör konseylerimizin stratejik arama çalıştaylarının yanı sıra şirketlerimiz, iş dünyası kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz Bursa Business School'un altyapısını kendilerini yeni ekonomiye adapte etmek için kullanmaya devam edecek." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTSO, Sektörlere Stratejik Arama Çalıştaylarıyla Rekabet Gücü Kazandırıyor - Son Dakika

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