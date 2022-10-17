BTSO üyeleri dünyanın en büyük gıda ve inovasyon fuarında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Oda üyeleri, dünyanın en büyük gıda ve inovasyon fuarlarından biri olarak kabul edilen Sial Paris-2022 Fuarı'na katıldı. Yaklaşık 7 bin firmanın ürünlerini sergilediği dev buluşmada, Bursalı sektör temsilcileri yeni iş bağlantılarının yollarını ararken, sektördeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 'değişime sahip ol' temasıyla düzenlenen fuar, 119 ülkeden gıda profesyonellerine kapılarını açtı. Pandemi sonrası dönemde ilk kez düzenlenen Sial'de Türkiye'den de 345 firma stant açtı. Türkiye, metrekare bazında İtalya ve İspanya'nın ardından en yüksek düzeyde katılıma sahip olan üçüncü ülke oldu. Sektör temsilcileri, Türk firmalarının küresel rekabette öne çıkma kararlılığının fuara gösterilen ilgiyle doğru orantılı olduğunu dile getirdiler. Türkiye'nin gıda sektöründeki lider şehirlerinden Bursa'da da sektör temsilcileri fuara BTSO'nun iştiraki Küresel Fuar Acentesi'nin (KFA Fuarcılık) düzenlediği organizasyonla katıldı. Düzenlenen fuar etkinliğine 40 firma temsilcisi katıldı.

"İhracattaki gücümüzü tüm dünyaya göstermek istiyoruz"

BTSO Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Sial Paris'in pandemi sonrasında düzenlenen ilk fuar organizasyonu olduğuna işaret ederek, "Bu fuar küresel ölçekte toptan ve perakende ticaretinde önemli bir paya sahip. 150 binden fazla ziyaretçi bu platformda. Bizler de yaklaşık 40 Bursa firmasıyla fuardayız. BTSO olarak, Bursa'nın gıda potansiyelini ve ihracat gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Özellikle en önemli dış ticaret partnerimiz olan Avrupa ve MENA Bölgesi'ndeki satın almacılarla bir araya gelmeyi amaçladık. Pandemi ile beraber önemi daha da artan tarım ve gıda sektöründe başta Bursa olmak üzere Türk firmalarının böylesine dev organizasyonlarda da yer alarak, küresel pazar paylarını her geçen yıl daha da artıracaklarına inanıyorum." dedi.

"7 bin firma ürünlerini sergiliyor"

BTSO Meclis Üyesi ve heyet başkanı Aytuğ Onur da dünya gıda sektörünün kalbinin Sial Paris'te attığını söyledi. BTSO'nun ihracatı tabana yaymak ve Bursa iş dünyasının rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirten Aytuğ Onur, "Gıda sektörünün stratejik öneminin daha da arttığı bir dönemde, fuara gösterilen ilgiyi de yakından görme fırsatı bulduk. İki yılda bir düzenlenen bu fuarda 7 bin firma ürünlerini sergiliyor. Böylesine önemli bir fuarda Türk firmalarının da yoğun katılımından gurur duydum. BTSO heyetinde şirketlerimizin genç kuşak temsilcilerinin de yer alması bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Bursa Büyürse Türkiye Büyür, inancıyla hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

BTSO 16. Komite Başkanı Yüksel Aktaş, gıda sektöründe dünyanın en güçlü markalarının ürünlerini inceleme fırsatı bulduklarını söyledi. Türkiye'nin hedeflerine ihracatçı firmalarla ulaşabileceğini belirten Aktaş, "Gıda sektöründe dünyanın en büyük markaları burada. Ticaretimize uluslararası nitelik kazandırmak istiyorsak böylesine önemli fuarlarda ve dünya devleriyle aynı sahnede yer almalıyız. Bu doğrultuda BTSO'nun ihracatı geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar da çok kıymetli." diye konuştu.

BTSO 27. Komite Başkan Yardımcısı Mümin Akgün de fuara Cardelion markasıyla katıldıklarını belirterek, "Bu fuarda hem Bursa'yı hem de ülkemizi en iyi şekilde tanıtma gayreti içindeyiz. Her geldiğimizde yaklaşık 5 bin kişiye kestane şekeri tattırıyoruz. Katıldığımız fuarlar da ihracatımıza önemli oranda artırdı. Çalışmalarımıza sağladıkları destekler için BTSO'ya ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

BTSO Üyesi Erol Çağlayan iki yılda bir düzenlenen Sial Paris Fuarı'na 10 yıldan bu yana katıldığını belirterek, "Bu fuar kendime ve firmama çok şey kattı. Firmalarımız, BTSO'nun liderliğinde buralara rahatlıkla açılabilir. Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bertan Gıda firmasını temsilen fuara katılan Necdet Bertan, "Daha önce de uluslararası fuarlarda yer aldım. Ancak BTSO rehberliğinde ilk kez katıldığım bu organizasyon benim için çok güzel ve verimli geçti. Sektördeki yenilikleri yakından görme fırsatı buldum. İhracatçı olmayı hedefleyen tüm firmaları da BTSO liderliğinde yürütülen projelerden faydalanmaya davet ediyorum." diye konuştu. - BURSA