BTSO üyeleri Paris Premiere Vision Fuarı'nda

Bursalı tekstil sektörü temsilcileri, Paris Premiere Vision fuarını ziyaret etti.

Küresel Fuar Acentesi ile BTSO üyeleri dünya pazarlarına açılmaya devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 25 firma temsilcisi, tekstil sektörünün dünyada marka fuarı olan Premiere Vision Fuarı'nı ziyaret etti. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, meclis üyeleri ve aynı zamanda heyet başkan yardımcıları Bayram Uçkun ve Erdinç Şentürk'ün de aralarında bulunduğu heyet, stant açan Bursalı firma temsilcileriyle bir araya geldi. Hem dijital hem de fiziksel olarak düzenlenen fuarda Türkiye'den 130'u aşkın, Bursa'dan ise yaklaşık 40 firma stant açtı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektöründe Bursa'nın sahip olduğu potansiyeli ve üretim kabiliyetini Premiere Vision fuarında bir kez daha gördüklerini söyledi. Fuarda deri, kumaş, aksesuar, iplik, tasarım ve trend ürün gruplarına yönelik 700'ün üzerinde yabancı firmanın yer aldığını belirten Ali Uğur, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 4 ayrı salonda açılan fuarın Türk moda endüstrisi için büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Avrupa'da ve dünyada hayatın normalleşmesi, seyahat engellerinin kalkmasıyla birlikte fuar programlarının tekrar eski hareketliliğine kavuşmaya başladığını belirten Ali Uğur, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız da üyelerinin ihracat odaklı büyümesine yönelik önemli bir organizasyona imza attı. Sektör temsilcilerimizin fuardan beklentileri yüksek. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan profesyonel alıcılar fuarda yerini aldı. Pandeminin etkisinin tamamen kalkmasıyla birlikte fuarlar firmaların önümüzdeki dönem iş hacminin artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Heyet Başkan Yardımcısı Bayram Uçkun, Premiere Vision fuarının sektörde yeni moda ve trendlerin belirlenmesine önemli katkı sağladığını belirterek, fuarlara katılan Türk firmalarının ürün çeşitliliği ve tasarımlarıyla farkını ortaya koyduğunu söyledi. Meclis Üyesi Erdinç Şentürk, fuarda pandeminin etkisinin net bir şekilde hissedildiğini ifade ederek, "Stant açan firmalarımızı ziyaret ettik. Sektörümüzün Premiere Vision fuarından beklentileri yüksek. Fuarın sektöre ciddi bir anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum. Organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA