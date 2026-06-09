BTÜ'de Zeytin Dallarından Akıllı Hidrojel Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTÜ'de Zeytin Dallarından Akıllı Hidrojel Geliştirildi

09.06.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesinde zeytin dalı atıklarından suyu tutan akıllı hidrojel malzemesi üretildi.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), zeytin ağacının budanan atık dallarından toprağın suyu daha iyi ve uzun süre tutmasını sağlayan akıllı hidrojel malzemesi geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle, Bursa'nın zeytinliklerinden budanan dallar tarımda kullanılabilecek yeni bir ürüne dönüştürülüyor.

Zeytin budama sonrası ortaya çıkan dallar, "akıllı hidrojel" adı verilen ve toprağın suyu daha iyi ve uzun süre tutmasını sağlayan özel sıvı bir malzemeye çevriliyor.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sevgi Kemeç Aslan'ın yürütücülüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Derya Ünlü'nün danışmanlığını yaptığı çalışmayla, hem atıkları değerlendirmek hem de kuraklıkla mücadeleye katkı sağlamak amaçlanıyor.

Projeden elde edilecek sonuçların, tarımda yaygın olarak kullanılması ve özellikle kurak bölgelerde üretime destek olması bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen proje yürütücüsü Aslan, geliştirilecek bu akıllı malzemenin, sadece suyu tutmakla kalmayacağını aynı zamanda bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin toprağa kontrollü şekilde verilmesini de sağlayacağını belirtti.

Aslan, böylece hem su israfının azalacağını hem de gübrenin daha verimli kullanılacağını kaydederek, "Geliştireceğimiz sistem sayesinde kuraklık koşullarında bile bitkiler daha sağlıklı büyüyebilecek." ifadesini kullandı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da üniversite bünyesinde geliştirilen bu tür yenilikçi çalışmaların hem bilimsel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Zeytin gibi köklü bir tarım değerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren akademisyenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Zeytin, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTÜ'de Zeytin Dallarından Akıllı Hidrojel Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:20:38. #7.12#
SON DAKİKA: BTÜ'de Zeytin Dallarından Akıllı Hidrojel Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.