Bu balığın fiyatı tam 145 bin dolar! Herkes mavi yüzgeçli orkinosu görmek için birbiriyle yarıştı

Amatör balıkçıların ve olta tutkunlarının dünya genelinde merakla beklediği en önemli organizasyonlar arasında balık mezatları bulunuyor. En özel ve güzel balıkların görücüye çıktığı balık mezadında bu sefer çok özel bir satış gerçekleştirildi.

211 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Tokyo'nun en büyük balık pazarında düzenlenen mezatta satılan balık 211 kilogramlık bir mavi yüzgeçli orkinos. Japonya'nın Aomori vilayeti açık sularında tutulan dev balık 145 bin 484 dolara satıldı.

GEÇEN YILLARDAN DAHA DÜŞÜK

Ancak, orkinosun satıldığı rakam yine de balıkçıları tatmin etmedi. Çünkü bu rakamın, 2020 ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen balık satışının altında olduğu belirtildi.

HERKES ONU GÖRMEYE ÇALIŞTI

Dev balık, mezadın da ilgi odağı oldu. Çok sayıda balık tutkunu mavi yüzgeçli dev orkinosu görmek için birbiriyle yarıştı. Tokyo'da geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, koronavirüs salgınının olmadığı dönemlerde çok daha yüksek sayıda insanla yapılıyordu.