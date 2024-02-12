Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla beraber İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da 45 lira 6 kuruştan satılacak.

12.02.2024 09:15  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BU GECE YARISI DEV ZAM GELİYOR

Motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yunus kara: üç beş gün binmeyin desem eşşeğe anlatsam anlar ama kimsenin artık hiçbirşey umrunda değil 96 11 Yanıtla
  • Ümit Demir : Normalde bu sart ve mazot fiyatlarinda arac kimsenin binmemesi bile lazim ama ne yazikki yine binlerce araç satiliyo..fiyatlarda dusus durdu sayilir..para var milllette kimse ağlmasin 49 29 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bankalar birliğinden milletin kredi ve kredi kartları,icralık davaları açıklamasını isteriz.bakalım millette paramı var yoksa o millet zaruri ihtiyaclarını almak için kartamı yüklenmiş 40 1
  • Abuzer Yavuz: Koyun gözlü ak koyunlar keçiler bizi kıskanıyor hedef 100 29 8 Yanıtla
  • İsmail Bayram: ya şu Gabarda çıkan petrolün bu fiyatlara hiç bi olumlu etkisi yok mu arkadaşlar? herhangi bir etkisi yoksa bu millete kaç senedir gabar da gabar, gabar da gabar ne sallayıp duruyolar? 31 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem: Binmemeyi tercih etmek yerine akp yi protesto edip oy vermeseydiniz zaten düşerdi 17 9
  • Cemal Hekim: Milletçe o kadar fakiriz o kadar fakiriz ki anlatamam arabalardan kaldırımlarda yürüyemiyoruz artık kaldırımlara park ediyoruz nerdeyse eve balkona çıkaracağız trafik tıklım tıklım kimse boş yapmasin millette para bol 17 7 Yanıtla
  • salihb: Nakliye araçlarına motorini indirimli verin .gerisini 2 dolara sabitleyin. sizde kurtulun bizde 17 5 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Ülkeyi bu hallere düşürenler utansın dicem siyasinden tut bürokratından tut iş adamınlarından tut ama o yüz varmı 10 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Cemal hekim o dediğin sokaktaki arabaların modellerine bak bakalım 2020 ve altı kaç üstü kaç araba var.Bizi kıskanan Almanya 2020 üstü araclara binerken ülkemizde millet fantazi olsun diye hala 1990 küsür model araçlara biniyor 4 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:41:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement