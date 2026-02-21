Bu Hafta Altın ve Dolar Kazandırdı - Son Dakika
Bu Hafta Altın ve Dolar Kazandırdı

21.02.2026 11:11
Borsa İstanbul'da haftalık kayıplar yaşanırken, altın ve dolar değer kazandı.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,74 düşüşle 13.934,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.718,14 puanı, en yüksek 14.532,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,08 düşüşle 12.420,26 puan, sanayi endeksi yüzde 2,60 azalışla 16.858,46 puan, mali endeks yüzde 1,17 değer kaybederek 19.532,75 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,20 değer artışıyla 37.463,35 puan oldu.

Destek Finans Faktoring AŞ en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,64 ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.

Destek Finans Faktoring AŞ'yi yüzde 11,35 ile Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, yüzde 8,94 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,70 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 14,16 ile ???????Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, yüzde 13,51 ile Ral Yatırım Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 428 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 662 milyar 340 milyon lirayla Garanti BBVA ve 612 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,33 artışla 7 bin 111 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,32 yükselişle 47 bin 894 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,07 artarak 43,7700 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,62 düşerek 51,6060 lira oldu.

Geçen hafta 59,6420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,97 düşerek 59,0610 liraya indi.

İsviçre frangı da yüzde 0,49 değer kaybederek 56,6320 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa

Son Dakika Ekonomi Bu Hafta Altın ve Dolar Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bu Hafta Altın ve Dolar Kazandırdı
