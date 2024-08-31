Bu Hafta Borsa, Altın ve Dolar Kazandırdı

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,39 değer kazanarak 10.970,93 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,55 artışla 9.646,97 puan, Sanayi Endeksi 1,02 primle 13.308,57 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 2,57 yükselişle 13.181,67 puan oldu.

Batıçim Batı Anadolu Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,66 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento oldu.

Batıçim Batı Anadolu Çimento'yu, yüzde 7,32 ile Pegasus Hava Taşımacılığı, yüzde 7,04 ile Çimsa Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,91 ile Kayseri Şeker Fabrikası, yüzde 11,04 ile Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 7,44 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 472 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding, 471 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA ve 414 milyar 690 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,28 değer kazanarak 18 bin 722 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,20 artışla 34,0690 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,82 düşüşle 37,6870 lira oldu.

Geçen hafta 44,8650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalarak 44,7650 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,10 artışla 40,0860 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)