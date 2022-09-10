Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,83 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047179 -3,83 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,084612 -3,03 Aura Portföy Değ. Fon 1,047286 -2,76 QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu 0,993629 -2,43 İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,927737 -2,41 Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu 1,018207 -1,65 Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu 0,941752 -1,58 Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF 17,554182 -1,20 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,565388 -0,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,156316 -0,93 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014520 -2,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,100300 -0,36 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,017385 -0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)