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Yatırımcı rehberi (5)

10.09.2022 11:09
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,83 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,83 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047179-3,83
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,084612-3,03
Aura Portföy Değ. Fon1,047286-2,76
QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu0,993629-2,43
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,927737-2,41
Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu1,018207-1,65
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu0,941752-1,58
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF17,554182-1,20
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,565388-0,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,156316-0,93
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014520-2,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,100300-0,36
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,017385-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

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