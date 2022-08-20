Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,99 ile İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,81'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) 0,102155 10,99 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,772371 10,92 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 29,294783 10,78 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,202235 10,60 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,211834 8,37 İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) 284,099671 7,83 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 50,892401 7,47 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 13,709551 7,24 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,134524 6,85 ICBC Turkey Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,512631 6,81 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,195683 7,81 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,426135 6,24 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,377421 6,21 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,224145 6,17 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,266417 5,87 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078345 5,82 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,411957 5,47 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,065377 5,46 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,100463 5,45 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,415804 5,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)