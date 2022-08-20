Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (4)

20.08.2022 11:10
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,99 ile İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,99 ile İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,81'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)0,10215510,99
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,77237110,92
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF29,29478310,78
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,20223510,60
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2118348,37
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)284,0996717,83
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF50,8924017,47
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)13,7095517,24
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1345246,85
ICBC Turkey Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5126316,81
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1956837,81
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,4261356,24
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,3774216,21
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,2241456,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,2664175,87
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0783455,82
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,4119575,47
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0653775,46
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1004635,45
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,4158045,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu
Kaynak: AA

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement