Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 16,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 44,168362 26,76 İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) 0,148053 24,90 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 2,575813 24,88 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,289996 22,98 İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) 364,743654 16,89 ICBC Turkey Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,842614 12,38 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 48,651715 12,32 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 34,809596 11,87 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 116,926332 11,48 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 6,563486 11,36 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,251775 16,87 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088126 9,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,299360 8,82 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,034697 8,75 AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF 0,253110 8,62 AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF 0,247624 8,56 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF 0,116989 8,43 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,355109 8,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,213329 8,38 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,101774 8,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği'ndeki bazı maddeleri yargıya taşıyacak

Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği maddelerini yargıya taşıyor