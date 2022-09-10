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Yatırımcı rehberi (4)

10.09.2022 11:06
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 16,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF44,16836226,76
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)0,14805324,90
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu2,57581324,88
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,28999622,98
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)364,74365416,89
ICBC Turkey Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF)1,84261412,38
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF48,65171512,32
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)34,80959611,87
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF116,92633211,48
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)6,56348611,36
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,25177516,87
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0881269,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,2993608,82
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0346978,75
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,2531108,62
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,2476248,56
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF0,1169898,43
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,3551098,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,2133298,38
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,1017748,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

İş Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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