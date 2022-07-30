Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (1)

30.07.2022 11:04
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,01 kazançla 2.592,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.520,84 puanı, en yüksek 2.593,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,01 kazançla 2.034,78 puana, Mali Endeksi yüzde 2,48 artışla 2.557,74 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,50 yükselişle 4.402,59 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,13 kazançla 2.817,27 puana çıktı.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,55 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 19,10 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 18,34 ile AG Anadolu Grubu Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,34 ile Sinpaş GYO, yüzde 5,51 ile Pegasus Havayolları, yüzde 5,40 ile Turk İlaç ve Serum Sanayii şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 112 milyar 320 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 106 milyar 255 milyon lirayla Ford Otomotiv, 99 milyar 635 milyon lirayla Sasa Polyester oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 artışla 1.014 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 kazançla 6 bin 794 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,12 değer kazanarak 17,9200 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,71 artışla 18,2580 lira oldu.

Geçen hafta 21,4220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,94 kazançla 21,8380 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 değer kazanarak 18,8460 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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