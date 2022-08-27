Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

27.08.2022 11:06
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,20, BES fonları ise yüzde 2,10 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,20, BES fonları ise yüzde 2,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,25 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,40 ile karma ve esnek fonlar iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,2043538053
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,0315132
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,791078324
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,8273721
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,68584017
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,2578707
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6846442
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6813130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3945450
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,1026024614
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,9750491
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,221284
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,2431292
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,401111056
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,1830291
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6913130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,5213130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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