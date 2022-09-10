Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (3)

10.09.2022 11:06
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,64, BES fonları ise yüzde 2,71 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,64, BES fonları ise yüzde 2,71 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,39 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 7,37 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,6443941820
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları4,5915150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,981089810
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,8473721
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7559526
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları5,3979763
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7946460
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,4413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3946460
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,712612583
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,6450500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,1112111
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi7,3732311
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,541111101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,6530300
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,5313130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,6513130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:20 Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
05:46 FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 11:07:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement